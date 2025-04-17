НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

17 апреля правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Причины решения

Отмечается, что это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики.

Подчеркивается, что НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий.

"Предыдущие меры НБУ по усилению процентной политики сначала остановили снижение доходностей гривневых инструментов, а в дальнейшем обеспечили их постепенный рост. Так, в марте-апреле наблюдалось увеличение процентных ставок как по государственным облигациям в национальной валюте, так и срочным депозитам в гривне на срок более трех месяцев, в том числе и у банков — лидеров — лидеров".

Там добавляют, что рост привлекательности гривневых инструментов отразился в повышении спроса на них. В частности, обозначился заметный прогресс в приросте вкладов населения сроком более трех месяцев в банках всех групп. Совокупный чистый спрос на срочные депозиты и ОВГЗ в марте был самым большим за последние 10 месяцев. Увеличение интереса к гривневым сбережениям способствовало снижению спроса населения на иностранную валюту и сокращению интервенций НБУ.

"Взвешенная монетарная политика позволит закрепить эти положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления уже в этом году", — убеждены в НБУ.

Регулятор прогнозирует удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузнаковом уровне.

Напомним, 6 марта правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Ранее сообщалось, что большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают необходимым в дальнейшем повышать учетную ставку в ближайшее время при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. А 25 апреля регулятор принял решение. снизить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 13,5%. Вместе со снижением учетной ставки на 1 в.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте по ссылке.