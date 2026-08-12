У границы с Польшей строят стоянки для грузовиков.

Во Львовской области начали строительство новых зон ожидания для грузовиков возле пунктов пропуска "Рава-Русская — Хребенное" и "Краковец — Корчёва". В общей сложности там планируют обустроить 470 паркомест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Около пункта пропуска "Рава-Русская - Хребенное" предусмотрено 270 мест для грузового транспорта, а возле "Краковец - Корчова" - еще 200.

На площадках обустроят освещение, водоснабжение и водоотвод, санитарно-бытовые помещения и дорожную инфраструктуру. На обоих объектах уже продолжаются подготовительные и строительные работы.

По словам первого замминистра Сергея Деркача, такие зоны должны упорядочить движение грузовиков и уменьшить нагрузку на подъездные дороги в пункты пропуска.

Проект реализуют в рамках программы ЕС Connecting Europe Facility и инициативы "Пути солидарности ЕС – Украина".

Напомним, ранее возле пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешт" на границе с Молдовой приступили к строительству зоны стоянки и отдыха для грузового транспорта. Площадка на трассе М-15 Одесса – Рени площадью 1,7 га рассчитана на 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей.

Также в апреле сообщалось о создании новой логистической зоны для грузовиков в направлении румынской границы .