Курс гривні – без різких рухів. Прогнози для валютного ринку на травень

Зазвичай травень є місяцем змішаних тенденцій, тому варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро.

Квітень для валютного ринку пройшов в умовах зниження попиту. Разом з тим протягом місяця курс на міжбанківському ринку зріс на з 41,42 грн/дол. до 41,56 грн/дол., на готівковому – з 41,58 грн/дол. до 41,72 грн/дол.

Зірковим дріфтом відзначилось євро, яке зросло на 5,5% до 47,28 грн/євро на міжбанку і на 5,8% до 47,70 грн/євро на готівковому ринку. Все завдяки стрімкому здорожчанню європейської валюти на світовому ринку: корзина валют долар та євро 50/50 за результатами квітня продемонструвала зростання на 2,6%.

Офіційний курс гривні до долара та євро

Дані НБУ

Валютні підсумки квітня

Загалом активність бізнесу та населення у квітні на українському ринку суттєво знизилась. Попит на валюту на міжбанку зменшився на більше ніж на 7%, фізособи скоротили купівлю безготівкової і готівкової валюти майже на 16%.

Пропозиція від бізнесу також знизилась, а от населення навпаки активно розпродавало валюту. В результаті, від’ємне сальдо середньоденних валютних операцій в квітні на міжбанку зросло на 5% до 68 млн дол., а готівкових операцій населення впало на 74% до 8 млн дол. (проти 30,5 млн дол. в березні та 42 млн дол. в лютому). Саме через це готівковий курс опускався нижче рівня курсу на міжбанку.

Завдяки такій ситуації НБУ зміг скоротити у квітні валютні інтервенції до 13-місячного мінімуму – 2,24 млрд дол.

Серед факторів, які призвели до зниження чистого попиту на валюту:

висока інфляція і зростаючі видатки населення (у тому числі у зв’язку з Великодніми святами); більш активна "антитіньова" політика, що призводить до зниження попиту на готівкову валюту як інструменту обслуговування обігу товарів та послуг; значні погашення гривневих ОВДП – сумарно у квітні по гривневим держоблігаціям було сплачено 66 млрд грн; скорочення гривневої маси через зменшення бюджетних видатків; спекулятивні чинники в очікуванні перемовин щодо перемир’я.

Курсові перспективи травня

З 2000 року по 2014 рік травень переважно був місяцем послаблення гривні, а з 2014 року, навпаки, спостерігалось укріплення національної валюти. Але загалом це місяць змішаних тенденцій, які сформовані кон’юнктурними коливаннями.

Тож, якщо говорити про травень 2025 року, варто виділити такі фактори:

поточний рівень бівалютної корзини достатній для фінансування бюджету через високий курс євро, що не вимагає від НБУ послаблення курсу задля потреб бюджету;

погодні коливання значно впливають на аграріїв й перспективи збіжжя, фруктів та ягід (тепла погода з періодичними заморозками, нестача вологи). Це формує ризики для сектору та для його експортно-імпортної спроможності, що може спричинити тиск на курс;

найнижчі в історії України запаси газу в газосховищах потребують переходу до накопичення палива та активного фрахту LNG. Чи піде НАК "Нафтогаз" на збільшення закупівель газу вже в травні – поки що питання, оскільки для цього потрібні гроші;

США згодились на продаж військово-оборонної продукції Україні, що посилить імпорт та підштовхне попит на валюту;

активна пропозиція гривневих ОВДП з боку банків своїм клієнтам забезпечить перетік частини ліквідності в ці інструменти й частково дозволить скоротити купівлю валюти;

стабілізація ІТ-експорту та зростання приватних надходжень потенційно забезпечить зростання пропозиції валюти від населення;

зовнішнє фінансування України залишається стабільним, що у свою чергу дозволяє Нацбанку підтримувати міжнародні валютні резерви на максимальних рівнях та балансувати (при необхідності) валютний ринок;

споживча інфляція у травні буде проходити пікові річні темпи зростання, що буде підважувати курс, але перспектива поступового сповільнення цінового ралі стримає послаблення гривні;

переговори щодо реструктуризації ВВП-варантів, які мають завершитись до 31 травня, навіть у випадку визнання дефолту суттєво на валютний ринок на вплинуть.