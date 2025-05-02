НБУ знизив продаж валюти на міжбанку: у квітні – до $2,24 млрд

У квітні 2025 року Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 2,24 млрд доларів, продовжуючи знижувати обсяг продажу валюти.

Про це свідчать дані НБУ.

Валютні інтервенції НБУ

У квітні НБУ здійснив продаж валюти на суму 2,26 млрд доларів на міжбанківському валютному ринку, а купив – на 17,5 млн доларів. Чистий продаж – 2,24 млрд доларів.

Це вже четвертий місяць поспіль, коли НБУ зменшує обсяги продажу.

Від початку року загальна сума продажу валюти склала 11,66 млрд доларів.

Курс долара в квітні

У квітні офіційний курс долара коливався між 41,08 та 41,75 грн.

Наприкінці місяця долар подорожчав на 9 копійок — з 41,47 до 41,56 грн.

Що буде з курсом у травні

У травні очікується, що попит і пропозиція на валютному ринку залишатимуться в рівновазі, що створює підстави для прогнозування курсу долара в межах 41-42 гривень. Тому перехід курсу вище за відмітку 42 грн/дол. знову відкладається на невизначений термін.

Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.