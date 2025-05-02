Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

47,08

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,54

41,42

EUR

47,45

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ знизив продаж валюти на міжбанку: у квітні – до $2,24 млрд

валютний ринок
Продаж доларів НБУ в квітні досяг 2,24 млрд дол.

У квітні 2025 року Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 2,24 млрд доларів, продовжуючи знижувати обсяг продажу валюти. 

Про це свідчать дані НБУ.

Валютні інтервенції НБУ

У квітні НБУ здійснив продаж валюти на суму 2,26 млрд доларів на міжбанківському валютному ринку, а купив – на 17,5 млн доларів. Чистий продаж – 2,24 млрд доларів.

Це вже четвертий місяць поспіль, коли НБУ зменшує обсяги продажу.

Від початку року загальна сума продажу валюти склала 11,66 млрд доларів.

Фото 2 — НБУ знизив продаж валюти на міжбанку: у квітні – до $2,24 млрд

Курс долара в квітні 

У квітні офіційний курс долара коливався між 41,08 та 41,75 грн.

Наприкінці місяця долар подорожчав на 9 копійок — з 41,47 до 41,56 грн.

Фото 3 — НБУ знизив продаж валюти на міжбанку: у квітні – до $2,24 млрд

Що буде з курсом у травні

У травні очікується, що попит і пропозиція на валютному ринку залишатимуться в рівновазі, що створює підстави для прогнозування курсу долара в межах 41-42 гривень. Тому перехід курсу вище за відмітку 42 грн/дол. знову відкладається на невизначений термін.

Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько