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НБУ снизил продажу валюты на межбанке: в апреле – до $2,24 млрд

валютный рынок
Продажа долларов НБУ в апреле достигла 2,24 млрд дол.

В апреле 2025 года Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 2,24 млрд долларов, продолжая снижать объем продаж валюты.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Валютные интервенции НБУ

В апреле НБУ осуществил продажу валюты на сумму 2,26 млрд долларов на межбанковском валютном рынке, а купил – на 17,5 млн долларов. Чистая продажа – 2,24 млрд долларов.

Это уже четвертый месяц подряд, когда НБУ уменьшает объемы продаж.

С начала года общая сумма продажи валюты составила 11,66 млрд долларов.

Фото 2 — НБУ снизил продажу валюты на межбанке: в апреле – до $2,24 млрд

Курс доллара в апреле

В апреле официальный курс доллара колебался от 41,08 до 41,75 грн.

В конце месяца доллар подорожал на 9 копеек — с 41,47 до 41,56 грн.

Фото 3 — НБУ снизил продажу валюты на межбанке: в апреле – до $2,24 млрд

Что будет с курсом в мае

В мае ожидается, что спрос и предложение на валютном рынке будут оставаться в равновесии, что создает основания для прогнозирования курса доллара в пределах 41-42 гривен. Поэтому переход курса выше отметки 42 грн/долл. снова откладывается на неопределенный срок.

Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько