Російським банкам бракує грошей для фінансування дефіциту бюджету

Російські банки не мають достатньої вільної рублевої ліквідності для купівлі державних облігацій, за допомогою яких Мінфін РФ фінансує дефіцит бюджету. Через це уряду дедалі складніше залучати кошти на внутрішньому ринку без додаткової підтримки Центрального банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мoscowtimes.

Фінансовий директор "Сбера" Тарас Скворцов повідомив, що від початку року відтік готівки з російських банків досяг близько 2 трлн рублів. Це спричинило дефіцит ліквідності у банківській системі.

За його словами, наявні ресурси банки насамперед спрямовують на кредитування клієнтів. Купувати облігації федеральної позики вони можуть лише за наявності стабільного надлишку коштів, якого наразі немає.

Проблема виникла на тлі різкого збільшення потреб російського бюджету у запозиченнях. За перше півріччя його дефіцит досяг 5,7 трлн рублів. Військові витрати Росії у 2026 році можуть перевищити план на 4–5 трлн рублів. Для їх фінансування Мінфіну може знадобитися ще 2–3 трлн рублів позик.

Початковий бюджетний план передбачав залучення на внутрішньому ринку 4,4 трлн рублів. Однак у липні Мінфін призупинив аукціони державного боргу після падіння цін на облігації та зростання їхньої дохідності. Банки, які раніше купували російські держпапери, отримали близько 200 млрд рублів збитків через негативну переоцінку облігацій.

Від початку року регулятор надав банкам близько 2,3 трлн рублів додаткових кредитів. Загальний борг кредитних установ перед Центробанком досяг 6 трлн рублів.

У бюджеті на 2026 рік Мінфін планував скоротити дефіцит до 3,8 трлн рублів. Водночас аналітики "Газпромбанку" оцінюють можливий фактичний показник у 6,5–7,5 трлн рублів.

За їхнім прогнозом, витрати бюджету можуть перевищити затверджений рівень на 3–4 трлн рублів.

Додатковим ризиком залишається можливе скорочення податкових надходжень. У разі входження російської економіки в рецесію бюджет може недоотримати 600–800 млрд рублів податку на додану вартість, а також частину надходжень від податку на прибуток і доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, ще того тижня уряд Росії звернувся до держбанків через брак грошей на покриття дефіциту бюджету. Росії готується залучити державні банки до фінансування бюджетного дефіциту, який за січень-червень наблизився до 6 трлн рублів.