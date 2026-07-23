Росіяни забирають гроші з рахунків: банкам РФ довелося залучити 2 трлн рублів

Російські банки резко збільшили обсяги запозичень у Центрального банку РФ на тлі масового відтоку коштів зі рахунків у готівку. Швидкість виведення грошей населенням сягнула сотень мільярдів рублів на місяць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані The Moscow Times.

За три тижні липня Банк Росії видав кредитним організаціям 2,099 трлн рублів додаткових позик через операції репо. У результаті загальна заборгованість банків перед регулятором сягнула 6,243 трлн рублів, що майже вдвічі перевищує показник кінця минулого року (3,637 трлн рублів).

Дефіцит рублевої ліквідності загострюється через зростання обсягу готівки у населення та скорочення залишків бюджетних коштів на рахунках. За першу половину липня обсяг готівки в обігу збільшився на 513 млрд рублів, у червні — на 479 млрд рублів, а з початку лютого — на 2,416 трлн рублів.

Щоб утримувати систему, ЦБ РФ, окрім регулярних тижневих операцій, почав проводити одноденні вливання:

21 липня видано 600 млрд рублів;

22 липня суму збільшено до 1 трлн рублів.

Рекордний дефіцит та проблемні борги

Структурний дефіцит ліквідності в банківській системі РФ досяг 2,4 трлн рублів — це рекордний рівень з березня 2022 року. Приплив ресурсів зменшується через інфляцію, а видані кредити повертаються все гірше.

За даними Центробанку РФ, частка проблемних кредитів вже перевищила 10%. За методологією МВФ, такий рівень свідчить про “значні проблеми” в банківській системі, для подолання яких потрібні роки. На тлі цього не виключається, що Кремль буде змушений рятувати банки за рахунок держбюджету або Фонду національного добробуту.

Нагадаємо, дефіцит федерального бюджету Росії та його витрати у 2026 році можуть перевищити офіційні плани більш ніж на 1 трлн рублів (близько 12,85 млрд доларів). Це випливає з даних російського урядового бюджетного порталу.