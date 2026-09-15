НБУ оштрафував великого страховика майже на 2,6 млн гривень

Національний банк України застосував захід впливу до акціонерного товариства "Страхова компанія "Інго" у вигляді штрафу на суму 2 594 100 гривень за порушення вимог нормативно-правових актів у сфері небанківських фінансових послуг.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 14 вересня 2026 року за підсумками безвиїзного нагляду.

Санкцію застосовано через порушення страховиком вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

Як зазначив регулятор, компанія не забезпечила належне функціонування комплексної та ефективної системи внутрішнього контролю, зокрема щодо процесів укладення договорів вхідного перестрахування на всіх організаційних рівнях.

Страховик зобов'язаний сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов’язав три фінансові компанії усунути недоліки. Національний банк України застосував письмові застереження до трьох установ, зобов'язавши їх виправити виявлені порушення у своїй діяльності до 6 жовтня 2026 року.