Російські війська атакували птахоферму на Одещині: згоріли сонячні панелі та загинула птиця

Російські війська завдали удару по території діючої птахоферми в Одеській області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яка знищила частину свійської птиці.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, під час обстрілу було пошкоджено покрівлю підприємства, на якій були встановлені сонячні панелі, що забезпечували частину енергетичних потреб ферми.

"Ворог завдав удару по території діючої птахоферми. Пошкоджено дах з сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула", – написав голова ОВА.

Наразі рятувальники вже ліквідували пожежу. На місці події продовжуються заходи з усунення наслідків ворожої атаки та оцінки збитків, завданих агропромисловому об'єкту.

Нагадаємо, 8 вересня у Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки на одному з підприємств харчової продукції виникла пожежа та задимлення.