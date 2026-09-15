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Российские войска атаковали птицеферму в Одесской области: сгорели солнечные панели и погибла птица

птицеферма в Одесской области
Российский удар повредил птицеферму в Одесской области/Одесская ОВА

Российские войска нанесли удар по территории действующей птицефермы в Одесской области. В результате атаки возник масштабный пожар, уничтоживший часть домашней птицы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, при обстреле была повреждена кровля предприятия, на которой были установлены солнечные панели, обеспечивающие часть энергетических нужд фермы.

"Враг нанес удар по территории действующей птицефермы. Повреждена крыша с солнечными панелями. Возник пожар. Часть домашней птицы погибла", - написал глава ОВА.

В настоящее время спасатели уже ликвидировали пожар. На месте происшествия продолжаются мероприятия по устранению последствий вражеской атаки и оценке ущерба, нанесенного агропромышленному объекту.

Фото 2 — Российские войска атаковали птицеферму в Одесской области: сгорели солнечные панели и погибла птица

Напомним, 8 сентября в Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки на одном из предприятий пищевой продукции возник пожар и задымление.

Автор:
Татьяна Бессараб

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