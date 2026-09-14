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Россияне ракетным ударом уничтожили сортировочный центр EVA в Одессе (ФОТО)

уничтоженный сортировочный центр EVA
Россияне уничтожили сортировочный центр EVA в Одессе/Фото: EVA

Вчера, 13 сентября, в Одессе в результате российской ракетной атаки уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA. Он снабжал товарами магазины в трех областях.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Что известно

"13 сентября 2026 года около 9:00 в результате российской ракетной атаки был уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе, который снабжал товарами магазины Южного региона...", — сообщили в EVA.

Работники центра не пострадали. В настоящее время компания оценивает масштабы убытков.

Сеть использовала сортировочный центр для обеспечения товарами своих магазинов в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Фото 2 — Россияне ракетным ударом уничтожили сортировочный центр EVA в Одессе (ФОТО)

В компании отметили, что работают над тем, чтобы снизить влияние уничтожения центра на работу магазинов в этих областях.

Ситуация в ритейле

Недавно совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак признал, что атаки на магазины и склады наносят ритейлу значительный ущерб.

"Горько признавать, но то, что происходит сейчас, - настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть - приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности", - отметил он.

В то же время Шрстак призвал   не скупать панически товар, ведь дефицита в Украине не будет. По его оценке нужный товар всегда можно будет найти если не в этом, то в другом магазине. В случае повреждения или уничтожения торгового объекта сетям требуется максимум две недели для восстановления цепей поставки и открытия новой точки.

Напомним, в результате утренних обстрелов Броваров 18 августа был поврежден распределительный центр EVA. По предварительной информации, люди в результате удара не пострадали, однако повреждения складов могут повлечь задержки в доставке товаров.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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