EVA потеряла 1 млрд грн: совладелец сети рассказал, почему горящий склад в Броварах не удалось спасти

Сеть магазинов EVA понесла убытки на сумму около 1 миллиарда гривен только в виде потерь недвижимости вследствие попадания российской ракеты по распределительному центру компании в Броварах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент корпорации TERWIN, совладелец ООО "Руш", управляющего сетью EVA, Руслан Шостак.

"Только потери недвижимости в результате этого удара - до 1 млрд грн... За 4,5 года полномасштабной войны мы потеряли пять крупных складов группы моих компаний и 15 магазинов... Значительная часть этих объектов была уничтожена не непосредственно в момент попадания", - подчеркнул Руслан Шостак.

Шостак убежден, что около половины потерь инфраструктуры можно было бы избежать благодаря внедрению современных технологий, которые уже активно используются на фронте.

"Мы предварительно оцениваем, что 50% потерь инфраструктуры можно было бы минимизировать, если бы для первичного тушения во время воздушной тревоги массово использовались специализированные работы, беспилотные наземные платформы и дроны... Украина научилась создавать уникальные роботизированные системы для фронта. Так почему не сделать следующий шаг — стать мировым лидером у систем? — подытожил предприниматель.

Пока он призывает государство разработать системную программу по привлечению роботизированных комплексов для подразделений ГСЧС, чтобы минимизировать экономический ущерб страны от вражеских атак.

Справка

ООО "Руш", управляющее сетью EVA, основано в 2002 году. К началу 2026 года сеть насчитывает 1167 работающих магазинов. По результатам 2025 года ООО "Руш" увеличило чистый доход на 18% по сравнению с предыдущим годом до 31,8 млрд грн. На 2026 год компания анонсировала инвестиции в 1,33 млрд. грн.

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Руш" указана кипрская "Инсетера Холдингс Лимитед" (Incetera Holdings Limited, 100%), конечными бенефициарами - Руслана Шостака и Валерия Киптика.

Логистический комплекс EVA в Броварах включал склад для обслуживания розничной сети (площадь около 22 000 м²) и склад e-commerce (площадь около 21 000 м²). Объекта компания приобрела у Dragon Capital. Общий объем инвестиций в модернизацию распределительного центра составлял около 41,8 млн. грн. с НДС.

Напомним, утром 18 августа в результате российской атаки произошло попадание в распределительный центр сети EVA в Броварах Киевской области.