EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

Мережа магазинів EVA продовжує послідовно розвивати та модернізувати свою логістичну інфраструктуру. У травні компанія завершила один із найважливіших етапів масштабного проєкту з модернізації розподільчого центру e-commerce у м. Бровари, що тривав з серпня 2024 року й реалізовувався без призупинення роботи складу.

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У рамках виконаних робіт автоматизовано повернення тари з дільниці контролю та пакування на дільницю фінального відбору замовлень, встановлено нові конвеєрні лінії, реалізована автоматизація дільниці передконтролю замовлень. Окрім цього, створено буфер та налаштовано систему управління пріоритетами подачі замовлень на контроль, а також модернізовано дільницю контролю та пакування — тут встановлені нові ергономічні столи для контролю та пакування, впроваджені значні програмні доробки на етапах відбору, контролю та пакування замовлень, поліпшено освітлення на дільниці контролю та пакування.

"Модернізація дає комплексний ефект: вона покращує умови праці персоналу, знижує фізичне навантаження завдяки автоматизації процесів та значно підвищує швидкість обробки замовлень. Завдяки цим змінам ми зможемо швидко збільшити продуктивність складу до 20 000 замовлень на добу. Аналогічне рішення, впроваджене раніше на РЦ e-commerce у Львові, показало зростання продуктивності співробітників на дільниці контролю та пакування на 62,5%. У подальшому ми плануємо ще також модернізувати освітлення на дільницях приймання товару, комплектації та експедиції", — зазначив заступник директора департаменту логістики мережі магазинів EVA та EVA.UA Сергій Поляков.

Обсяг інвестицій у завершений етап модернізації склав близько 35,9 млн грн з ПДВ. Тоді як загальний обсяг інвестицій, запланованих на модернізацію розподільчого центру складає близько 41,8 млн грн з ПДВ.

Наразі логістичний комплекс EVA у Броварах включає склад для обслуговування роздрібної мережі (площею близько 22 000 м²) та склад e-commerce (площею близько 21 000 м²). Після переобладнання об’єкта, який компанія на початку року придбала у Dragon Capіtal, EVA планує передати нинішній розподільчий центр під потреби напряму e-commerce.