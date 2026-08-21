EVA втратила 1 млрд грн: співвласник мережі розповів, чому палаючий склад під Києвом не вдалося врятувати

Мережа магазинів EVA зазнала збитків на суму близько 1 мільярда гривень лише у вигляді втрат нерухомості внаслідок влучання російської ракети по розподільчому центру компанії в Броварах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент корпорацїї TERWIN, співвласник ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, Руслан Шостак.

За його словами під час обстрілу люди не постраждали, проте подія вкотре оголила системні проблеми у підходах до гасіння пожеж після повітряних атак.

"Лише втрати нерухомості внаслідок цього удару – до 1 млрд грн... За 4,5 року повномасштабної війни ми втратили п’ять великих складів групи моїх компаній та 15 магазинів... Значна частина цих об’єктів була знищена не безпосередньо в момент влучання", — наголосив Руслан Шостак.

Шостак переконаний, що близько половини втрат інфраструктури можна було б уникнути завдяки впровадженню сучасних технологій, які вже активно використовуються на фронті.

"Ми попередньо оцінюємо, що 50% втрат інфраструктури можна було б мінімізувати, якби для первинного гасіння під час повітряної тривоги масово використовувалися спеціалізовані роботи, безпілотні наземні платформи та дрони... Україна навчилася створювати унікальні роботизовані системи для фронту. То чому не зробити наступний крок — стати світовим лідером у виробництві роботизованих систем для ліквідації наслідків війни?" — підсумував підприємець.

Наразі він закликає державу розробити системну програму із залучення роботизованих комплексів для підрозділів ДСНС, аби мінімізувати економічні збитки країни від ворожих атак.

Довідка

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

Логістичний комплекс EVA у Броварах включав склад для обслуговування роздрібної мережі (площею близько 22 000 м²) та склад e-commerce (площею близько 21 000 м²). Об’єкта компанія придбала у Dragon Capіtal. Загальний обсяг інвестицій у модернізацію розподільчого центру складав близько 41,8 млн грн з ПДВ.

Нагадаємо, вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання в розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області.