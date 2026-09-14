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Росіяни ракетним ударом знищили сортувальний центр EVA в Одесі (ФОТО)

знищений сортувальний центр EVA
Росіяни знищили сортувальний центр EVA в Одесі / Фото: EVA

Вчора, 13 вересня, в Одесі внаслідок російської ракетної атаки знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA. Він забезпечував товарами магазини у трьох областях.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Що відомо

"13 вересня 2026 року близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі, який забезпечував товарами магазини Південного регіону...", — повідомили в EVA.

Працівники центру не постраждали. Наразі компанія оцінює масштаби збитків.

Мережа використовувала сортувальний центр для забезпечення товарами своїх магазинів у Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Фото 2 — Росіяни ракетним ударом знищили сортувальний центр EVA в Одесі (ФОТО)

У компанії зазначили, що працюють над тим, щоб зменшити вплив знищення центру на роботу магазинів у цих областях.

Ситуація в ритейлі

 Нещодавно співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак визнав, що атаки на магазини та склади завдають ритейлу значної шкоди.

"Гірко визнавати, але те, що відбувається зараз, - справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу - приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася", - зазначив він.

Водночас Шрстак закликав не скуповувати панічно товар, адже дефіциту в Україні не буде. За його оцінкою, потрібний товар завжди можна буде знайти якщо не в цьому, то в іншому магазині. У разі пошкодження чи знищення торговельного об'єкта мережам потрібно максимум два тижні для відновлення ланцюгів постачання та відкриття нової точки.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Броварів 18 серпня було пошкоджено розподільчий центр EVA. За попередньою інформацією, люди внаслідок удару не постраждали, однак пошкодження складів можуть спричинити затримки у доставці товарів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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