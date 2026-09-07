Скупляють ящиками: попит на крупи в Україні зріс у 2,2 раза, а на консерви — у 1,7 раза

За останній місяць українці вдвічі збільшили почали замовлення в інтернеті на продукти тривалого зберігання, та суттєво збільшили витрати на них. Середній чек у цих категоріях зріс до 35%.

Як повідомляє Dilo.ua, про це свідчать дані маркетплейсу Prom.ua.

Найбільше зріс попит на крупи — у понад 2,2 рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Середній чек також змінився і зараз становить 529 грн, що на 35% більш, ніж минулоріч. Серед популярних товарів — вівсяна та гречана крупи, а також пшенична крупа і рис.

Суттєво додали в популярності й консерви. Кількість замовлень зросла у 1,7 раз. Середній чек у цій категорії зріс майже на третину і сягнув 870 грн. Серед фаворитів покупців опинилися тунець, томатна паста, кілька в томатному соусі, тушковане м’ясо та готові м’ясні продукти.

Крім того, українці активно закуповують борошно — кількість замовлень зросла майже в півтора раза. У середньому на одну таку покупку витрачають 574 грн, а до кошиків найчастіше додають традиційне пшеничне борошно вищого та першого ґатунків.

Попит на рослинну олію збільшився на 41% рік до року , проте середній чек не змінився і становить 736 грн. Крім соняшникової олії замовляють також ріпакову. Покупці часто замовляють олію не тільки у великих тарах, але й ящиками.

Найменше зростання показала категорія субліматів та їжі швидкого приготування. Вони зросли на 27%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Середній чек зараз дорівнює 704 грн. Серед популярних товарів — вермішель швидкого приготування.

Чи варто робити запаси через удари по складах?

Зростання онлайн-закупівель відбувається на тлі останніх російських атак на продовольчу інфраструктуру. Через обстріли РФ в Україні вже знищено близько 90% складів для зберігання продовольства. Зокрема, за останні дні пошкоджень або руйнувань зазнали склади та розподільчі центри Roshen, "Аврори", "Фори", "Коло" та Varus.

Втім, у Міністерстві аграрної політики та продовольства заспокоюють: загрози голоду чи системного дефіциту продуктів харчування немає. Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а овочі борщового набору вирощено в достатній кількості.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ритейл та виробники вже перебудовують логістику — переходять на прямі поставки від виробника до магазинів або використовують дрібніші розсереджені склади. Через це в магазинах тимчасово може бути менший асортимент окремих товарів, але це не означає їхньої відсутності.

Перебудова логістики та децентралізація складів вимагатимуть додаткових транспортних витрат, однак, за оцінками Мінагрополітики, це спричинить лише незначне зростання цін на продукти — максимум до 2,5%.

Посадовець наголосив, що робити запаси базових продуктів харчування більше ніж на місяць наразі немає жодної потреби — тижневого чи місячного резерву цілком достатньо.