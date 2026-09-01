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Удари по складам: як перебудова логістики змінить вартість продуктів харчування
Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. Через це продукти можуть здорожчати максимум до 2,5%.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
"Один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства – розміщення невеликими партіями. Друге – пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації", – зауважив міністр.
Висоцький пояснив, що перебудова логістики впливає і на організацію роботи торговельних мереж. Зокрема, магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих видів продукції, але це не означає її дефіциту.
За словами міністра, зміна моделі постачання може призвести до певного зростання вартості продуктів, однак воно не має бути критичним для споживачів.
"Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%", – підкреслив Мінагрополітики.
Висоцький також запевнив, що наразі Україна має необхідні потужності для зберігання овочів. Основні овочі, перш за все, борщового набору, буде вирощено в достатній кількості і вони будуть доступні українцям для споживання.
Удари РФ по складам
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками.