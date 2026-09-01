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Удары по складам: как перестройка логистики изменит стоимость продуктов питания
У Украины есть достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а логистические цепи перестраиваются с учетом российских атак на продовольственную инфраструктуру. Поэтому продукты могут подорожать максимум до 2,5%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"Один из ключевых элементов новой модели снабжения продовольствием – размещение небольшими партиями. Второе – прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации", – отметил министр.
Высоцкий объяснил, что перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут иметь меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита.
По словам министра, изменение модели поставок может привести к определенному росту стоимости продуктов, однако оно не должно быть критическим для потребителей.
"Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%", – подчеркнул Минагрополитики.
Высоцкий также заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде всего, борщового набора, будут выращены в достаточном количестве и будут доступны украинцам для потребления.
Удары РФ по складам
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия:
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать лишь несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.