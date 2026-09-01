Удары по складам: как перестройка логистики изменит стоимость продуктов питания

У Украины есть достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а логистические цепи перестраиваются с учетом российских атак на продовольственную инфраструктуру. Поэтому продукты могут подорожать максимум до 2,5%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Один из ключевых элементов новой модели снабжения продовольствием – размещение небольшими партиями. Второе – прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации", – отметил министр.

Высоцкий объяснил, что перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут иметь меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита.

По словам министра, изменение модели поставок может привести к определенному росту стоимости продуктов, однако оно не должно быть критическим для потребителей.

"Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%", – подчеркнул Минагрополитики.

Высоцкий также заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде всего, борщового набора, будут выращены в достаточном количестве и будут доступны украинцам для потребления.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия: