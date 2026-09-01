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Удары по складам: как перестройка логистики изменит стоимость продуктов питания

супермаркет
Продовольствия в Украине достаточно, цепи поставки адаптируются к новым условиям

У Украины есть достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а логистические цепи перестраиваются с учетом российских атак на продовольственную инфраструктуру. Поэтому продукты могут подорожать максимум до 2,5%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Один из ключевых элементов новой модели снабжения продовольствием – размещение небольшими партиями. Второе – прямая доставка непосредственно от производителя к месту реализации", – отметил министр.

Высоцкий объяснил, что перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут иметь меньший ассортимент отдельных видов продукции, но это не означает ее дефицита.

По словам министра, изменение модели поставок может привести к определенному росту стоимости продуктов, однако оно не должно быть критическим для потребителей.

"Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%", – подчеркнул Минагрополитики.

Высоцкий также заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде всего, борщового набора, будут выращены в достаточном количестве и будут доступны украинцам для потребления.

Удары РФ по складам

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия:

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать лишь несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • склад сети Varus   – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Автор:
Светлана Манько

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