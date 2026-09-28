Компании ЕБА получат специальные условия от "Кий Авиа" для бизнес-поездок

"Кий Авиа" стала партнером направления Business Trip Concierge Европейской Бизнес Ассоциации. Партнерство будет действовать до сентября 2027 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

В рамках партнерства компании-члены ЕБА смогут использовать специальные условия для организации корпоративных поездок в рамках программы Exclusive Travel Benefits.

Другие детали относительно условий сотрудничества и конкретных скидок в сообщении не приведены.

Business Trip Concierge – это сервис Европейской Бизнес Ассоциации для компаний-членов EBA, помогающий организовывать деловые поездки. Он работает с октября 2025 года и оказывает информационную поддержку проживания, транспорта и логистики.

Напомним, гражданское воздушное пространство Украины остается закрытым для регулярных рейсов. В 2026 году правительство создало координационный центр для подготовки возобновления авиасообщения, однако отмечало, что из-за ситуации безопасности о фактическом открытии неба пока речь не идет.

В то же время аэропорты "Борисполь" и "Львов" готовят к быстрому возобновлению полетов как только это позволит ситуация безопасности. В Минобновлении заявляли, что инфраструктуру и персонал сохраняют в готовности к запуску авиасообщения.