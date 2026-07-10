Открытие неба: в Украине создан координационный центр для подготовки восстановления авиасообщения

Правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создало Межведомственный координационный центр для подготовки восстановления авиасообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация без опасности не позволяет восстановить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего. Стратегия является частью этого планирования", – пояснил министр.

Он уточнил, что утвержденный документ является частью евроинтеграционных обязательств и адаптации украинской транспортной системы к стандартам Европейского Союза. Он соответствует национальной транспортной стратегии Украины и стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

По словам Кулебы, среди приоритетов:

модернизация аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры,

интеграция Украины в европейское авиационное пространство,

развитие мультимодального сообщения,

внедрение современных стандартов авиационной безопасности.

Кулеба подчеркнул, что мировая система гражданской авиации коренным образом меняется под влиянием новых вызовов безопасности. Задачей нового координационного центра будет подготовка новой архитектуры безопасности гражданской авиации и работы аэропортов для открытия воздушного пространства.

Коордцентр обеспечит взаимодействие органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, авиационной отрасли и других участников процесса.

Министр подчеркнул, что безопасность остается безусловной составляющей возобновления полетов, и только она будет определять, когда украинская гражданская авиация сможет снова заработать.

"Наша задача сегодня – подготовить все необходимые решения", - отметил Кулеба.

Открытие неба Украины

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Гражданские полеты в Украине возобновятся сразу после снижения военных рисков. Профильные службы уже наработали план действий, который позволит запустить работу главных аэропортов страны в сутки.