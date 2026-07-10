Відкриття неба: в Україні створили координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення

Уряд затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього. Стратегія є частиною цього планування", - пояснив міністр.

Він уточнив, що затверджений документ є частиною євроінтеграційних зобов'язань й адаптації української транспортної системи до стандартів Європейського Союзу. Він відповідає Національній транспортній стратегії України та стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

За словами Кулеби, серед пріоритетів:

модернізація аеропортів й аеронавігаційної інфраструктури,

інтеграція України до європейського авіаційного простору,

розвиток мультимодального сполучення,

впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки.

Кулеба підкреслив, що світова система цивільної авіації докорінно змінюється під впливом нових безпекових викликів. Завданням новоствореного координаційного центру буде підготовка нової архітектури безпеки цивільної авіації та роботи аеропортів для відкриття повітряного простору.

Коордцентр забезпечить взаємодію органів державної влади, сектору безпеки й оборони, авіаційної галузі та інших учасників процесу.

Міністр наголосив, що безпека залишається безумовною складовою відновлення польотів, і лише вона визначатиме, коли українська цивільна авіація зможе знову запрацювати.

"Наше завдання сьогодні - підготувати всі необхідні рішення", - зауважив Кулеба.

Відкриття неба України

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків. Профільні служби вже напрацювали план дій, який дозволить запустити роботу головних летовищ країни за добу.