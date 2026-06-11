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Україна зможе відновити авіаційне сполучення вже на другий день, щойно стане безпечно

літак Boeing 737-800, аеропрт Бориспіль
Цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків / Вікіпедія

Цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків. Профільні служби вже напрацювали план дій, який дозволить запустити роботу головних летовищ країни за добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

"Зрозуміло, що зараз є величезні ризики, які, на жаль, не дозволяють відкрити повітряний простір. Але ми опікуємося збереженням аеропортів і аеропортної інфраструктури. Нагадаю, в державній власності є два аеропорти – "Львів" та "Бориспіль". Працюємо, щоб вони були готові відкритися наступного ж дня, щойно це дозволятиме безпекова ситуація", — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час конференції Europe - Poland - Ukraine: Cooperate Together’26.

Окрім технічного стану об'єктів, держава забезпечує збереження колективів і сертифікованих фахівців, оскільки їхнє навчання вимагає тривалого часу.

Для регулювання галузі розробили Стратегію розвитку авіації на наступні роки. Документ містить план відкриття повітряного простору та модернізації інфраструктури. У плані передбачені можливості для державно-приватного партнерства; концесій аеропортів; концесій частин аеропортів. За оцінкою профільного міністерства, ці умови мають залучити приватних інвесторів.

Нагадаємо, у лютоу повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору. Ключовим чинником залишається забезпечення безпеки польотів та відповідність стандартам авіаційної безпеки.

Автор:
Тетяна Ковальчук