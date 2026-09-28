Компанії ЄБА отримають спеціальні умови від "Кий Авіа" для бізнес-поїздок

"Кий Авіа" стала партнером напряму Business Trip Concierge Європейської Бізнес Асоціації. Партнерство діятиме до вересня 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

У межах партнерства компанії-члени ЄБА зможуть користуватися спеціальними умовами для організації корпоративних поїздок у межах програми Exclusive Travel Benefits.

Інших деталей щодо умов співпраці та конкретних знижок у повідомленні не наведено.

Business Trip Concierge — це сервіс Європейської Бізнес Асоціації для компаній-членів EBA, який допомагає організовувати ділові поїздки. Він працює з жовтня 2025 року й надає інформаційну підтримку щодо проживання, транспорту та логістики.

Нагадаємо, цивільний повітряний простір України залишається закритим для регулярних рейсів. У 2026 році уряд створив координаційний центр для підготовки відновлення авіасполучення, однак наголошував, що через безпекову ситуацію про фактичне відкриття неба поки не йдеться.

Водночас аеропорти "Бориспіль" і "Львів" готують до швидкого відновлення польотів щойно це дозволить безпекова ситуація. У Мінвідновлення заявляли, що інфраструктуру та персонал зберігають у готовності до запуску авіасполучення.