В Україні можуть відновити роботу аеропортів: які терміни й умови

В Україні можуть відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців за умови створення необхідних безпекових умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передають "Новини.Live".

За його словами, у державному бюджеті закладені кошти на підтримку функціонування аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру.

"Якщо команда буде і підготують безпекові умови, і розроблять, як забезпечити безпеку саме цих аеропортів, то я думаю, що протягом трьох-п'яти місяців ми можемо запустити цивільну авіацію. І люди зможуть користуватися нашими вітчизняними авіакомпаніями, подорожуючи за кордон", - наголосив Крейденко.

При цьому нардеп відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів через те, що ця інформація може бути використана ворогом.

Відкриття неба України

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків. Профільні служби вже напрацювали план дій, який дозволить запустити роботу головних летовищ країни за добу.