Банкрутство наймолодшої авіакомпанії України: Bees Airline звернулася до суду через борги

Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Біз Ейрлайн" (Bees Airline). Перевізник звернувся до суду із відповідною заявою у зв’язку з наявною та непогашеною заборгованістю.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Що відомо про авіакомпанію

Bees Airline — наймолодша українська авіакомпанія, яка базувалася в аеропорту Києва ім. І. Сікорського (Жуляни).

Перевізник отримав сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року, а свій перший рейс здійснив 18 березня 2021 року — це був чартерний рейс із Києва до Шарм-ель-Шейха (Єгипет) на замовлення туроператора "Tez Tour Ukraine".

Незадовго до російського вторгнення авіакомпанія Bees Airline була змушена відправити всі свої літаки за кордон на вимогу лізингодавця. Внаслідок цього вже у серпні 2022 року українська авіакомпанія залишилася без літаків і сертифіката експлуатанта.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року літаки Bees Airline та SkyUp не змогли закінчити міжнародні рейси, через що пасажирам довелося зійти у Кишиневі. Рейси "Київ – Кишинів" авіакомпанії Bees Airline та з України до Ташкента не змогли долетіти до точок призначення.

Згодом, 3 серпня 2022 року молоду українську авіакомпанію позбавили сертифікату експлуатанта. Державна авіаційна служба України видала наказ, яким анулювала сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline у зв’язку з неможливістю "експлуатації не менше двох суден".