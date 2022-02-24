Літаки Bees Airline та SkyUp не змогли закінчити міжнародні рейси: пасажирам довелося зійти у Кишиневі

Рейси “Київ – Кишинів” авіакомпанії Bees Airline Airline та з України до Ташкента не змогли долетіти до точок призначення – пасажирами займається Міністерство інфраструктури України.

Авіакомпанії Bees Airline Airline та SkyUp не змогли завершити свої міжнародні рейси з України до Ташкента. Літакам довелося приземлитися у Кишиневі, а звідти пасажирів повертатимуть в Україну автобусами. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

У відомстві пояснили: щоби доставити пасажирів в Україну, вони зараз ведуть переговори з прикордонними службами. Перший автобус із Кишинева прямуватиме до Чернівців.

"Ми докладатимемо максимум зусиль для організації транспортування всіх пасажирів, які прямували авіарейсами в Україну, але зараз вимушено опинилися за кордоном", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також у Кишиневі довелося завершити свій рейс з України до Ташкента авіакомпанії SkyUp. Перевізник повідомив, що пасажирів звідти доставлятимуть в Україну автобусами.

Крім того, перевізник повідомив, що не продаватиме квитки до 9 березня, а пасажирам на рейси з 24 лютого по 9 березня зроблять повернення коштів.

"На даний момент майже весь флот SkyUp знаходиться за кордоном: три літаки — в Єгипті, один — у Молдові, ще один — у Києві, три — в Румунії, чотири — в Естонії і ще по одному — у Сербії та Болгарії", — повідомили у SkyUp.

У свою чергу в МАУ повідомили, що українцям, які опинилися зараз за кордоном, для повернення додому потрібно зареєструватися на державному сайті Державної реєстрації українських громадян. Тільки після цього їм нададуть інформацію про рейси до зазначених пунктів та пунктів прибуття в Україну.