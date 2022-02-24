Самолеты Bees Airline и SkyUp не смогли закончить международные рейсы: пассажирам пришлось сойти в Кишиневе

Рейсы "Киев — Кишинёв" авиакомпании Bees Airline Airline и из Украины в Ташкент не смогли долететь до точек назначения — пассажирами занимается Министерство инфраструктуры Украины.

Авиакомпании Bees Airline Airline и SkyUp не смогли завершить свои международные рейсы из Украины в Ташкент. Самолетам пришлось приземлиться в Кишиневе, а оттуда пассажиров будут возвращать в Украину на автобусах. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

В ведомстве объяснили: чтобы доставить пассажиров в Украину, они сейчас ведут переговоры с пограничными службами. Первый автобус из Кишинева будет следовать в Черновцы.

"Мы будем прилагать максимум усилий для организации транспортировки всех пассажиров, следовавших авиарейсами в Украину, но в настоящее время вынужденно оказавшихся за границей", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также в Кишиневе пришлось завершить свой рейс из Украины в Ташкент авиакомпании SkyUp. Перевозчик сообщил, что пассажиров оттуда будут доставлять в Украину на автобусах.

Кроме того, перевозчик сообщил, что не будет продавать билеты до 9 марта, а пассажирам на рейсы с 24 февраля по 9 марта сделают возврат средств.

"На данный момент почти весь флот SkyUp находится за границей: три самолета — в Египте, один — в Молдове, еще один — в Киеве, три — в Румынии, четыре — в Эстонии и еще по одному — в Сербии и Болгарии", — сообщили в SkyUp.

В свою очередь в МАУ сообщили, что украинцам, которые оказались сейчас за границей, для возвращения домой нужно зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан. Только после этого им предоставят информацию о рейсах в указанные пункты и в пункты прибытия в Украину.