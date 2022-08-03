Молоду українську авіакомпанію позбавили сертифікату експлуатанта

Державна авіаційна служба України видала наказ, яким анулювала сертифікат експлуатанта авікомпанії Bees Airline у зв’язку з неможливістю "експлуатації не менше двох суден".

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Відповідний наказ від 28 липня 2022 року підписав голова служби Олександр Більчук.

В документі сказано, що сертифікат №UA 059 авіаперевізника анулюється та має бути повернутий з експлуатаційними специфікаціями до служби.

Зазначимо, Bees Airline — молода українська авіакомпанія. Авіаперевізник отримав сертифікат експлуатанта 12 березня 2021 року з двома літаками Boeing 737-800. Перший рейс був виконаний 18 березня 2021 року.

Через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, діяльність компанії була вже неможлива. Нагадаємо, авіакомпанії Bees Airline Airline та SkyUp не змогли завершити свої міжнародні рейси з України до Ташкента 24 лютого, через вторгення. При цьому SkyUp змогла знайти роботу для своїх восьми літаків. Більше того, SkyUp планує відкрити в одній з країн Евросоюзу власну авіакомпанію. На першому етапі вона виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів.