Європейські авіакомпанії скасували тисячі рейсів до кінця літа

Страйки та нестача персоналу змушують європейські авіакомпанії скасовувати тисячі рейсів та викликають багатогодинні черги у великих аеропортах.

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Про це повідомляє Reuters.

Причина – страйки працівників авіаційної галузі, які вимагають підвищення зарплати.

Після масштабних скорочень робочих місць та заробітної плати, коли COVID-19 призвів до повної зупинки поїздок, співробітники галузі, від пілотів до вантажників, потребують значного підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Так, німецька профспілка, яка представляє персонал авіакомпанії Lufthansa, вимагає підвищити зарплати не менш як на 350 євро на місяць, щоб пом'якшити наслідки стрімкого зростання інфляції.

Бортпровідники Ryanair, що базуються в Іспанії, планують страйкувати ще 12 днів у липні. При цьому ірландський бюджетний перевізник заявив, що очікує на «мінімальне» порушення розкладу польотів.

Авіакомпанії, у тому числі British Airways, Lufthansa та easyJet, скоротили тисячі рейсів зі своїх літніх розкладів, щоб впоратися з перебоями, а великі аеропорти також зробили кроки з обмеження пасажиропотоку.

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила, що планує скоротити рейси влітку через нестачу робочої сили та страйки в аеропортах.

KLM, голландський підрозділ Air France KLM , також приєдналося до схеми скороченого літнього розкладу, скасувавши до 20 щоденних рейсів до серпня через нестачу персоналу в авіакомпанії.

Крім того, цього літа лондонський аеропорт Хітроу обмежить кількість пасажирів, що вилітають, до 100 000 на день, оскільки він щосили намагається впоратися з відновленням попиту.

Аеропорти та авіакомпанії щосили намагаються найняти більше працівників, від пілотів до співробітників служби безпеки та прикордонного контролю та вантажників, після того, як багато хто звільнився під час кризи COVID-19.

Сайт відстеження польотів FlightAware показав, що 12 липня було скасовано 190 рейсів або 61% від запланованого.