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Европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов до конца лета
Забастовки и нехватка персонала вынуждают европейские авиакомпании отменять тысячи рейсов и вызывают многочасовые очереди в крупных аэропортах.
Об этом сообщает Reuters..
Причина – забастовки работников авиационной отрасли, требующих поднять зарплаты.
После масштабных сокращений рабочих мест и заработной платы, когда COVID-19 привел к полной остановке поездок, сотрудники отрасли, от пилотов до грузчиков, требуют значительного повышения заработной платы и улучшения условий труда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, немецкий профсоюз, представляющий персонал авиакомпании Lufthansa, требует повысить зарплаты не менее чем на 350 евро в месяц, чтобы смягчить последствия стремительного роста инфляции.
Базирующиеся в Испании бортпроводники Ryanair планируют бастовать еще 12 дней в июле. При этом, ирландский бюджетный перевозчик заявил, что ожидает «минимального» нарушения расписания полетов.
Авиакомпании, в том числе British Airways, Lufthansa и easyJet, сократили тысячи рейсов из своих летних расписаний, чтобы справиться с перебоями, а крупные аэропорты также предприняли шаги по ограничению пассажиропотока.
Бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что планирует сократить рейсы летом из-за нехватки рабочей силы и забастовок в аэропортах.
KLM, голландское подразделение Air France KLM , также присоединилось к схеме сокращенного летнего расписания, отменив до 20 ежедневных рейсов в европейские направления до августа из-за нехватки персонала в авиакомпании.
Кроме того, этим летом лондонский аэропорт Хитроу ограничит количество вылетающих пассажиров 100 000 в день, поскольку он изо всех сил пытается справиться с восстановлением спроса.
Аэропорты и авиакомпании изо всех сил пытаются нанять больше работников, от пилотов до сотрудников службы безопасности и пограничного контроля и грузчиков, после того как многие уволились во время кризиса COVID-19.
Сайт отслеживания полетов FlightAware показал, что 12 июля было отменено 190 рейсов, или 61% от запланированного.