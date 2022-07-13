Европейские авиакомпании отменили тысячи рейсов до конца лета

Забастовки и нехватка персонала вынуждают европейские авиакомпании отменять тысячи рейсов и вызывают многочасовые очереди в крупных аэропортах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters..

Причина – забастовки работников авиационной отрасли, требующих поднять зарплаты.

После масштабных сокращений рабочих мест и заработной платы, когда COVID-19 привел к полной остановке поездок, сотрудники отрасли, от пилотов до грузчиков, требуют значительного повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Так, немецкий профсоюз, представляющий персонал авиакомпании Lufthansa, требует повысить зарплаты не менее чем на 350 евро в месяц, чтобы смягчить последствия стремительного роста инфляции.

Базирующиеся в Испании бортпроводники Ryanair планируют бастовать еще 12 дней в июле. При этом, ирландский бюджетный перевозчик заявил, что ожидает «минимального» нарушения расписания полетов.

Авиакомпании, в том числе British Airways, Lufthansa и easyJet, сократили тысячи рейсов из своих летних расписаний, чтобы справиться с перебоями, а крупные аэропорты также предприняли шаги по ограничению пассажиропотока.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что планирует сократить рейсы летом из-за нехватки рабочей силы и забастовок в аэропортах.

KLM, голландское подразделение Air France KLM , также присоединилось к схеме сокращенного летнего расписания, отменив до 20 ежедневных рейсов в европейские направления до августа из-за нехватки персонала в авиакомпании.

Кроме того, этим летом лондонский аэропорт Хитроу ограничит количество вылетающих пассажиров 100 000 в день, поскольку он изо всех сил пытается справиться с восстановлением спроса.

Аэропорты и авиакомпании изо всех сил пытаются нанять больше работников, от пилотов до сотрудников службы безопасности и пограничного контроля и грузчиков, после того как многие уволились во время кризиса COVID-19.

Сайт отслеживания полетов FlightAware показал, что 12 июля было отменено 190 рейсов, или 61% от запланированного.