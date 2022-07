SkyUp планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію

Приватна українська авіакомпанія SkyUp восени 2022 року планує відкрити в одній з країн Евросоюзу власну авіакомпанію. На першому етапі вона виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів. Про це повідомляє Forbes.

Спочатку вже європейська SkyUp виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів. На першому етапі це будуть перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини. Також можуть бути і рейси з Німеччини та Австрії. Компанія планує зосередитися на сполученнях з Туреччиною, Єгиптом, та Танзанією.

"Безумовно, значний обсяг рейсів виконуватиметься для нашої групи компаній – туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania та Join UP Poland", – зазначає комерційний директор SkyUp Людмила Слободянюк.

З березня 2023 року SkyUp планує запустити регулярні рейси з країн Євросоюзу.

"Буде реалізовано давно запланований стратегічний намір - створення повноцінної європейської авіакомпанії, яка оперуватиме в ЄС. Європейський SkyUp виконуватиме основну частину рейсів за межі ЄС і, як тільки це стане можливим, до України", — додає Слободянюк.

Уточнюємо, що поки невідомо, як буде називатися нова компанія. В SkyUp не уточнюють і карту регулярних маршрутів та обсяг інвестицій.

Нагадаємо, у день повномасштабного вторгнення, 24 лютого літак SkyUp не зміг закінчити міжнародні рейси. Літаку довелося приземлитися у Кишиневі, а звідти пасажирів повертатимуть в Україну автобусами.