Малий бізнес втримує позиції попри війну, але адаптується обережно – звіт ЄБРР

Після трьох років повномасштабної війни більшість українських малих і середніх підприємств (МСП) продовжують працювати в умовах стратегічної та тактичної невизначеності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати нового дослідження, оприлюдненого Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Опитування репрезентативної вибірки МСП у сферах виробництва та послуг зафіксувало, що 90% компаній, які залишаються активними, працюють повноцінно, ще 10% — частково. Це дещо вище, ніж у другому році війни (85% і 14% відповідно). Частка бізнесів, які повідомили про збільшення кількості працівників, зросла до 25%, проте 41% компаній досі змушені скорочувати штат.

Лише 17% опитаних повідомили про зростання прибутків рік до року. Якщо війна триватиме ще щонайменше рік, 61% підприємств мають намір підтримувати поточний рівень активності, а 14% — розширювати або диверсифікувати бізнес. Це майже не відрізняється від минулорічних показників.

Найбільшими викликами залишаються кадровий дефіцит, падіння попиту, складність у плануванні та зростання витрат. Разом з тим, МСП вдаються до диверсифікації продукції, інвестують в автоматизацію, впроваджують інновації та штучний інтелект.

Прогнози бізнесу на майбутнє стали песимістичнішими: 29% респондентів очікують погіршення ситуації (проти 24% торік), лише 13% — зростання. 6% підприємств не можуть спрогнозувати розвиток подій.

ЄБРР продовжує підтримку українських підприємств через грантові програми, допомогу з релокацією, консультації, доступ до міжнародних виставок і фінансування. Станом на червень 2025 року обсяг підтримки малого бізнесу в Україні через банк та партнерські структури сягнув €465 млн. Загальна сума інвестицій ЄБРР в Україну з лютого 2022 року перевищила €7,6 млрд.

Додамо, українські компанії отримали доступ до нової програми страхування воєнних ризиків, запровадженої ЄБРР у співпраці з міжнародними страховими компаніями.

Дослідження проводилося у червні 2025 року, фінансування надали Швейцарія, ЄС, а також інші донори через Фонд сприяння малому бізнесу ЄБРР.