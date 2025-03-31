Перші українські компанії застрахувалися від воєнних ризиків за підтримки ЄБРР

Українські компанії отримали доступ до нової програми страхування воєнних ризиків, запровадженої Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з міжнародними страховими компаніями.

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Про це йдеться на сайті ЄБРР.

Це стало можливим завдяки Гарантійному механізму відновлення та реконструкції України (URGF), який почав діяти в повному обсязі.

При повній потужності гарантія ЄБРР може забезпечити страхове покриття товарів і транспорту на суму до 1 мільярда євро на рік. Це зробить страхування воєнних ризиків більш доступним, підтримає економічну активність та сприятиме відновленню України.

Як працює новий механізм

ЄБРР надає гарантії перестраховим компаніям, що покривають ризики, пов’язані з війною. Це дозволяє міжнародним страховикам повертатися на український ринок та створювати додаткові можливості для місцевих страхових компаній.

Першим перестраховиком, який приєднався до механізму, стала міжнародна компанія MS Amlin. Завдяки цьому українські страховики INGO, Colonnade та UNIQA змогли розпочати продаж полісів страхування від воєнних ризиків.

Наразі програма охоплює страхування внутрішніх вантажоперевезень, пошкоджень автотранспорту та залізничного рухомого складу. Перші поліси вже видані підприємствам аграрного сектору, що забезпечує критично важливу торгівлю в Україні. Загальний обсяг перестрахового покриття, наданого за кілька тижнів роботи механізму, перевищив 5 мільйонів євро.

Важливість для українського бізнесу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні перестраховики здебільшого покинули ринок. Це суттєво обмежило можливості українських страховиків, які не могли перестрахувати власні ризики.

У 2023 році в Україні з’явилися перші поліси страхування від воєнних ризиків, проте їхні ліміти залишалися обмеженими. Новий механізм ЄБРР дає змогу компаніям отримати ширший захист і збільшити доступні страхові суми.

URGF працює як відкрита платформа, що дозволяє підключатися різним страховим і перестраховим компаніям. Українські компанії можуть оформлювати страхові поліси через брокерів або напряму у трьох вітчизняних страховиків.

Програму фінансово підтримують Франція, Велика Британія, Норвегія та Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР. У майбутньому Європейський Союз та Швейцарія планують збільшити обсяг фінансування, що дозволить розширити масштаби програми.

Зазначається, що ЄБРР залишається одним із ключових фінансових партнерів України у період війни. З лютого 2022 року банк вже спрямував понад 6,2 мільярда євро на підтримку енергетики, критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору. У 2023 році Рада керуючих ЄБРР також ухвалила рішення збільшити капітал на 4 мільярди євро, що дозволить підтримувати Україну як під час війни, так і в процесі післявоєнної реконструкції.