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Первые украинские компании застраховались от военных рисков при поддержке ЕБРР

страхование, военные риски, ЕБРР
Страхование от военных рисков: ЕБРР ввел новый механизм / Freepik

Украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.

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Об этом идет речь на сайте ЕБРР.

Это стало возможным благодаря гарантийному механизму восстановления и реконструкции Украины (URGF), который начал действовать в полном объеме.

При полной мощности, гарантия ЕБРР может обеспечить страховое покрытие товаров и транспорта на сумму до 1 миллиарда евро в год. Это сделает страхование военных рисков доступнее, поддержит экономическую активность и будет способствовать восстановлению Украины.

Как работает новый механизм

ЕБРР предоставляет гарантии перестраховым компаниям, покрывающим риски, связанные с войной. Это позволяет международным страховщикам возвращаться на украинский рынок и создавать дополнительные возможности для местных страховых компаний.

Первым перестраховщиком, присоединившимся к механизму, стала международная компания MS Amlin. Благодаря этому украинские страховщики INGO, Colonnade и UNIQA смогли приступить к продаже полисов страхования от военных рисков.

В настоящее время программа включает страхование внутренних грузоперевозок, повреждений автотранспорта и железнодорожного подвижного состава. Первые полисы уже выданы предприятиям аграрного сектора, что обеспечивает критически важную торговлю в Украине. Общий объем перестрахового покрытия, предоставленного за несколько недель работы механизма, превысил 5 миллионов евро.

Важность для украинского бизнеса

После начала полномасштабного вторжения России в Украину международные перестраховщики в большинстве своем покинули рынок. Это существенно ограничило возможности украинских страховщиков, которые не могли перестраховать риски.

В 2023 году на Украине появились первые полисы страхования от военных рисков, однако их лимиты оставались ограниченными. Новый механизм ЕБРР позволяет компаниям получить более широкую защиту и увеличить доступные страховые суммы.

URGF работает как открытая платформа, позволяющая подключаться разным страховым и перестраховым компаниям. Украинские компании могут оформлять страховые полисы через брокеров или напрямую у трех отечественных страховщиков.

Программу финансово поддерживают Франция, Великобритания, Норвегия и Фонд технического сотрудничества Taiwan Business-ЕБРР. В будущем Европейский Союз и Швейцария планируют увеличить объемы финансирования, что позволит расширить масштабы программы.

Отмечается, что ЕБРР остается одним из ключевых финансовых партнеров Украины во время войны. С февраля 2022 года банк уже направил более 6,2 млрд евро в поддержку энергетики, критической инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора. В 2023 г. Совет управляющих ЕБРР также принял решение увеличить капитал на 4 миллиарда евро, что позволит поддерживать Украину как во время войны, так и в процессе послевоенной реконструкции.

Автор:
Татьяна Гойденко