Первые украинские компании застраховались от военных рисков при поддержке ЕБРР

Украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом идет речь на сайте ЕБРР.

Это стало возможным благодаря гарантийному механизму восстановления и реконструкции Украины (URGF), который начал действовать в полном объеме.

При полной мощности, гарантия ЕБРР может обеспечить страховое покрытие товаров и транспорта на сумму до 1 миллиарда евро в год. Это сделает страхование военных рисков доступнее, поддержит экономическую активность и будет способствовать восстановлению Украины.

Как работает новый механизм

ЕБРР предоставляет гарантии перестраховым компаниям, покрывающим риски, связанные с войной. Это позволяет международным страховщикам возвращаться на украинский рынок и создавать дополнительные возможности для местных страховых компаний.

Первым перестраховщиком, присоединившимся к механизму, стала международная компания MS Amlin. Благодаря этому украинские страховщики INGO, Colonnade и UNIQA смогли приступить к продаже полисов страхования от военных рисков.

В настоящее время программа включает страхование внутренних грузоперевозок, повреждений автотранспорта и железнодорожного подвижного состава. Первые полисы уже выданы предприятиям аграрного сектора, что обеспечивает критически важную торговлю в Украине. Общий объем перестрахового покрытия, предоставленного за несколько недель работы механизма, превысил 5 миллионов евро.

Важность для украинского бизнеса

После начала полномасштабного вторжения России в Украину международные перестраховщики в большинстве своем покинули рынок. Это существенно ограничило возможности украинских страховщиков, которые не могли перестраховать риски.

В 2023 году на Украине появились первые полисы страхования от военных рисков, однако их лимиты оставались ограниченными. Новый механизм ЕБРР позволяет компаниям получить более широкую защиту и увеличить доступные страховые суммы.

URGF работает как открытая платформа, позволяющая подключаться разным страховым и перестраховым компаниям. Украинские компании могут оформлять страховые полисы через брокеров или напрямую у трех отечественных страховщиков.

Программу финансово поддерживают Франция, Великобритания, Норвегия и Фонд технического сотрудничества Taiwan Business-ЕБРР. В будущем Европейский Союз и Швейцария планируют увеличить объемы финансирования, что позволит расширить масштабы программы.

Отмечается, что ЕБРР остается одним из ключевых финансовых партнеров Украины во время войны. С февраля 2022 года банк уже направил более 6,2 млрд евро в поддержку энергетики, критической инфраструктуры, продовольственной безопасности, торговли и частного сектора. В 2023 г. Совет управляющих ЕБРР также принял решение увеличить капитал на 4 миллиарда евро, что позволит поддерживать Украину как во время войны, так и в процессе послевоенной реконструкции.