В 2025 году ЕБРР планирует инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о планах инвестировать 1,5 миллиарда евро (1,54 миллиарда долларов) в украинскую экономику в 2025 году.

Об этом пишет Вloomberg.

Инвестиции будут направлены на восстановление инфраструктуры, обеспечение энергетической безопасности и поддержку частного сектора.

Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Тюркнер отметил, что планирование инвестиций в условиях войны является сложной задачей, но банк готов увеличить финансирование, если будут найдены перспективные проекты.

В прошлом году ЕБРР достиг рекордного уровня инвестиций в Украину – 2,4 миллиарда евро, из которых значительная часть была направлена на поддержку энергетического сектора, в частности, малых децентрализованных генерирующих мощностей для обеспечения стабильного электроснабжения.

Это стало ответом на систематические ракетные и беспилотные атаки России, повлекшие за собой масштабные повреждения энергетической инфраструктуры страны.

Согласно сообщению, более половины инвестиций ЕБРР было направлено на частный бизнес. В 2025 году банк планирует сохранить эту пропорцию, уделяя особое внимание аграрному сектору, который является ключевым для украинской экономики.

Кроме финансовой поддержки, ЕБРР отмечает необходимость реформ в Украине. По словам Тюркнера, борьба с коррупцией, судебная реформа и улучшение инвестиционного климата имеют решающее значение, особенно в контексте возможного восстановления страны после достижения мирного соглашения.

Тюркнер подчеркнул важность реформы корпоративного управления в государственных компаниях, которые будут играть ключевую роль в процессе восстановления. По его словам, повышение прозрачности, эффективности управления и борьба с коррупцией станет основой успешной реконструкции.

Финансирование от ЕБРР

Напомним, Харьков подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 35 млн долларов, состоящую из 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта. Поддержка от ЕБРР позволит Харькову обеспечить устойчивость критической инфраструктуры, направленной на тепло-, водо- и энергоснабжение

Черкасский городской совет также подписал соглашение с ЕБРР и КП "Черкассыэлектротранс" для обновления троллейбусного парка города. Проект предполагает финансирование на сумму 15 млн евро, со сроком финансирования до 13 лет. В эту сумму будут входить кредиты и грантовые средства.

В октябре получило 10 миллионов евро гранта от ЕБРР и "Укрэнерго". Денежные средства будут направлены на покрытие критически важных операционных расходов компании и поддержание ликвидности.