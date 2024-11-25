ЕБРР отказывается финансировать ДТЭК: в компании отреагировали

Европейский банк реконструкции и развития не станет помогать украинскому энергооператору ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, вызванную российскими обстрелами.

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Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, пишет DW.

Она объяснила такое решение банка с нежеланием оказывать помощь украинским компаниям, принадлежащим бизнесменам, ведь состояние владельца ДТЭК Рината Ахметова оценивают по меньшей мере в четыре миллиарда долларов.

"Цель освобождения экономики от влияния бизнеса абсолютно фундаментальна, и у нас очень твердые представления по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести, чтобы Украина могла вступить в Европейский Союз", — подчеркнула Рено-Бассо.

Она добавила, что, пойдя на компромисс в этом вопросе, организация "повредит перспективам страны в долгосрочной перспективе".

Глава ЕБРР считает, что для изменения позиции финучреждения необходимо провести более "широкие реформы" и "изменить структуру", чтобы ослабить контроль Ахметова над компанией.

Отметим, что ЕБРР не является европейским институтом, но в состав его акционеров входит Евросоюз, все его члены и Европейский инвестиционный банк.

В июне в ДТЭК сообщали, что компания потеряла 90 процентов своих мощностей из-за российских обстрелов.

25 ноября стало известно, что правительство США и Европейская комиссия выделяют компании ДТЭК 106,6 млн евро (112 млн долларов) на закупку оборудования и строительных материалов. Эти средства предоставляются как жизненно необходимая поддержка энергосистеме Украины, которая испытывает серьезные повреждения из-за российских атак.

Реакция ДТЭК на слова президента ЕБРР

Как заявили в пресс-службе ДТЭК, компания "неприятно удивлена ​​комментарием руководителя ЕБРР, содержащего недостоверную информацию о компании и ее акционере".

"Компания ДТЭК, производящая 12% критически важной электроэнергии для Украины, не является монополистом ни по украинскому, ни по европейскому законодательству. После принятия закона об олигархах, который согласован Европейской комиссией, акционер компании категорически не является олигархом", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ДТЭК работает с западными партнерами по восстановлению разрушенной Россией инфраструктуры и интеграции энергосистемы в ЕС. С начала полномасштабного вторжения РФ компания вложила $1,2 млрд собственных средств в восстановление энергетической инфраструктуры.

"Во время полномасштабной войны мы построили объект "зеленой" энергетики – Тилигульскую ВЭС с общей инвестицией свыше €200 млн. В целом мы вложили в "зеленую" энергетику €1,4 млрд. Это наш вклад в членство Украины в Европейском Союзе и продолжение кропотливой работы компании интеграции энергосистемы Украины в систему ЕС, которую мы ведем уже два десятилетия", – добавили в пресс-службе.

ДТЭК указывает на решение ЕС и правительства США предоставить компании €107 млн ​​и заявляет о готовности работать с ЕБРР, надеясь, что банк максимально присоединится к возобновлению украинской энергетики.

В результате российских обстрелов повреждено или разрушено 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

Также в ДТЭК сообщили, что для восстановления мощностей с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн, что отвечает прошлогодним вложениям.

По прогнозам ДТЭК, после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и в 2025 году тоже.