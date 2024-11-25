ЄБРР відмовляється фінансувати ДТЕК: у чому причина

Європейський банк реконструкції та розвитку не стане допомагати українському енергооператору ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами.

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Про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, пише DW.

Вона пояснила таке рішення банку небажанням надавати допомогу українським компаніям, що належать бізнесменам, адже статки власника ДТЕК Ріната Ахметова оцінюють щонайменше в 4 мільярда доларів.

"Мета звільнення економіки від впливу бізнесу є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", - підкреслила Рено-Бассо.

Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі".

Очільниця ЄБРР вважає, що для зміни позиції фінустанови необхідно провести "ширші реформи" і "змінити структуру", щоб послабити контроль Ахметова над компанією.

Зауважимо, що ЄБРР не є європейською інституцією, але до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк.

У червні у ДТЕК повідомляли, що компанія втратила 90 відсотків своїх потужностей через російські обстріли.

Натомість 25 листопада стало відомо, що уряд США та Європейська комісія виділяють компанії ДТЕК 106,6 млн євро (112 млн доларів) на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів. Ці кошти надаються як життєво необхідна підтримка енергосистемі України, яка зазнає серйозних пошкоджень через російські атаки.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

Також в ДТЕК повідомили, що для відновлення потужностей з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

За прогнозами ДТЕК, після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також.