ДТЕК отримає майже €107 мільйонів від Єврокомісії та США: куди спрямують кошти

Уряд США та Європейська комісія виділяють компанії ДТЕК 106,6 млн євро (112 млн доларів) на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів. Ці кошти надаються як життєво необхідна підтримка енергосистемі України, яка зазнає серйозних пошкоджень через російські атаки. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

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Скільки коштів виділяє Єврокомісія

Європейська комісія надає Україні 62,8 млн євро на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення 1,8 ГВт потужностей енергетичної інфраструктури та для захисту обладнання електростанцій від снігу, дощу та мінусових температур. Це забезпечить стабільне та надійне енергопостачання для понад 2 мільйонів українців, зазначають в компанії.

Скільки грошей надає уряд США

Уряд США виділяє 46,1 млн дол. на закупівлю систем управління та нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання. Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже передали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту мереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.

Посол США в Україні, помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт зауважує, що ці кошти допоможуть відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру України для захисту від неспровокованих атак країни-агресора.

В ДТЕК зазначають, що до повномасштабного вторгнення Росії компанія виробляла близько чверті електроенергії в Україні. З березня 2024 року виробництво електроенергії опинилося під загрозою через постійні російські атаки. Внаслідок ударів до середини літа цього року було знищено 90% генеруючих потужностей ДТЕК.

Нагадаємо, ДТЕК збудує на Київщині установку зберігання енергії потужністю 20 МВт. Це дозволить підвищити стабільність енергопостачання та забезпечити ефективне використання відновлюваних джерел енергії, зберігаючи надлишкову енергію для подальшого використання в моменти пікових навантажень.