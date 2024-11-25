ДТЭК получит почти €107 миллионов от Еврокомиссии и США: куда направят средства

Правительство США и Европейская комиссия выделяют компании ДТЭК 106,6 млн евро (112 млн долларов) на закупку оборудования и строительных материалов. Эти средства предоставляются как жизненно необходимая поддержка энергосистеме Украины, которая испытывает серьезные повреждения из-за российских атак. Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Сколько средств выделяет Еврокомиссия

Европейская комиссия предоставляет Украине 62,8 млн евро на закупку оборудования и материалов для восстановления 1,8 ГВт мощностей энергетической инфраструктуры и защиты оборудования электростанций от снега, дождя и минусовых температур. Это обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение более 2 миллионов украинцев, отмечают в компании.

Сколько денег предоставляет правительство США

Правительство США выделяет 46,1 млн дол. на закупку систем управления и новых трансформаторов, критически важных для обеспечения энергоснабжения. Через Агентство США по международному развитию (USAID) США уже передали ДТЭК важное оборудование для бригад по ремонту сетей, в том числе автовышки, пикапы, трансформаторы и электрический кабель.

Посол США в Украине, помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт отмечает, что данные средства помогут восстановить и укрепить энергетическую инфраструктуру Украины для защиты от неспровоцированных атак страны-агрессора.

В ДТЕК напомнили, что до полномасштабного вторжения России компания производила около четверти электроэнергии в Украине. С марта 2024 года производство электроэнергии оказалось под угрозой из-за постоянных российских атак. В результате ударов к середине лета этого года было уничтожено 90% генерирующих мощностей ДТЭК .

Напомним, ДТЭК построит в Киевской области установку хранения энергии мощностью 20 МВт. Это позволит повысить стабильность энергоснабжения и обеспечить эффективное использование возобновляемых источников энергии, сохраняя избыточную энергию для дальнейшего использования в моменты пиковых нагрузок.