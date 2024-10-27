ЕБРР выделит Черкассам средства на покупку троллейбусов

25 октября Черкасский городской совет подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и КП "Черкассыэлектротранс" для обновления троллейбусного парка города.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Проект предусматривает финансирование на сумму 15 млн. евро, со сроком финансирования до 13 лет. В эту сумму будут входить кредиты и грантовые средства.

Согласно сообщению, планируется закупка до 45 новых троллейбусов, которые будут иметь систему климат-контроля, удобный салон и автономный ход до 20 км, что позволит охватить маршруты, где отсутствует контактная сеть.

"Сделали первый важный шаг для того, чтобы по улицам Черкас начали курсировать новые троллейбусы, которые по уровню комфорта отвечают всем современным требованиям. (…) Впереди еще много работы, но надеемся на положительную реализацию этого важного для Черкасс проекта. Спасибо инвесторам за доверие", – написал он.

22 октября Кабинет министров принял проект распоряжения президента Украины Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта.

Напомним, 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

В рамках этого соглашения Украине ЕИБ предоставил ссуды в размере 200 млн евро на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.

Также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и город Киев 24 сентября в Люксембурге. подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для замены российских вагонов метро на современный подвижной состав.