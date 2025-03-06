ЄБРР планує виділити 21 млн євро для підтримки бізнес-кредитування в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може долучитися до механізму розподілу ризиків у рамках програми кредитування малого та середнього бізнесу (МСП) в Україні, яку реалізує ПроКредит банк.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Загальна сума нових кредитів може сягнути 70 млн євро а сам ЄБРР оцінює свою участь у проєкті на рівні 21 млн євро.

Як повідомляє банк, відповідний проєкт винесений на розгляд ради директорів ЄБРР, засідання якої заплановане на 9 квітня 2025 року.

Основний фокус програми – підтримка підприємств у ключових секторах економіки, зокрема сільського господарства, харчової промисловості, роздрібної торгівлі та логістики.

Крім кредитування, підприємці зможуть отримати грантові стимули після успішної реалізації своїх інвестиційних проєктів. У межах ініціативи передбачено до 14 млн євро субкредитів із розподіленим ризиком. Щонайменше 70% цих коштів будуть спрямовані на модернізацію обладнання до стандартів ЄС та впровадження сталих і зелених технологій у межах програми EU4Business-ЄБРР.

ПроКредит банк є 100% дочірньою компанією ProCredit Holding AG і входить до п’ятнадцяти найбільших банків України. Станом на 2024 рік його загальні активи становили 1,03 млрд євро, а частка на українському ринку – близько 1,2%.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).