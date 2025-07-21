Малый бизнес удерживает позиции вопреки войне, но адаптируется осторожно — отчет ЕБРР

После трех лет полномасштабной войны большинство украинских малых и средних предприятий (МСП) продолжают работать в условиях стратегической и тактической неопределенности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты нового исследования, обнародованного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Опрос репрезентативной выборки МСП в сферах производства и услуг зафиксировал, что 90% компаний, остающихся активными, работают полноценно, еще 10% — частично. Это несколько выше, чем во втором году войны (85% и 14% соответственно).

Лишь 17% опрошенных сообщили о росте доходов из года в год. Если война продлится еще не менее года, 61% предприятий намерены поддерживать текущий уровень активности, а 14% расширять или диверсифицировать бизнес. Это почти не отличается от прошлогодних показателей.

Наибольшими вызовами остаются кадровый дефицит, падение спроса, сложность в планировании и рост издержек. Вместе с тем МСП прибегают к диверсификации продукции, инвестируют в автоматизацию, внедряют инновации и искусственный интеллект.

Прогнозы бизнеса на будущее стали более пессимистическими: 29% респондентов ожидают ухудшения ситуации (против 24% в прошлом году), только 13% — рост. 6% компаний не могут спрогнозировать развитие событий.

ЕБРР продолжает поддержку украинских предприятий через грантовые программы, помощь с релокацией, консультации, доступ к международным выставкам и финансированию. По состоянию на июнь 2025 г. объем поддержки малого бизнеса в Украине через банк и партнерские структуры достиг €465 млн. Общая сумма инвестиций ЕБРР в Украину с февраля 2022 превысила €7,6 млрд.

Добавим, украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной ЕБРР в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.

Исследование проводилось в июне 2025 года, финансирование предоставили Швейцария, ЕС, а также другие доноры через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР.