Наибольшие угрозы украинскому малому и среднему бизнесу - исследование ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития исследовал способность украинского малого и среднего бизнеса адаптироваться к вызовам войны через два года после полномасштабного вторжения. О том, от чего больше всего страдают предприниматели и какие прогнозы озвучивают представители МПБ читайте в публикации Delo.ua.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Исследование рынка МПБ по заказу ЕБРР провел социологический центр Socioinform при поддержке Швейцарии в рамках Фонда содействия малому бизнесу ЕБРР.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что несмотря на ежедневные обстрелы и отключение электричества украинский бизнес адаптируется к сложным условиям. Так, после первого года войны среди опрошенных предприятий, которые оставались активными, в полной мере работали 57% и частично – 37%, тогда как по результатам второго года это соотношение составляет 85% и 14% соответственно.

Интересно, что если на первом году полномасштабной войны расширение бизнеса планировали лишь 4% МСП, то сейчас эта цифра выросла до 12%.

"Здесь мы видим положительный тренд, он не слишком велик, но ощутим. Год назад большинство руководителей предприятий говорили, что вести бизнес тяжело. Средний показатель по шкале составил 2,7 балла. В этом году показатель достиг 3,5 балла и это посредственный уровень тяжести ведения бизнеса Стало немного легче, хотя оценки все еще не очень радужны", – отметила Наталья Зайцева-Чипак, руководитель социологического центра Socioinform.

С какими проблемами сталкивается МПБ во время войны

Наталья Зайцева-Чипак отмечает, что сейчас наблюдается много негативных трендов в МПБ. Это и падение спроса, и утрата рынков сбыта, и рост издержек. К тому же стало очень сложно прогнозировать деятельность бизнеса, понять как следует двигаться дальше. Снижается производительность труда из-за постоянных тревог и обстрелов. Есть нехватка средств на оплату труда, рушатся логистические цепочки – эти проблемы актуальны как для малого, так и для среднего бизнеса.

Неотложные проблемы МПБ во время войны:

падение спроса; потеря рынков сбыта;

рост издержек (увеличение коммунальных платежей, стоимости сырья);

невозможность прогнозирования/стратегирования из-за неопределенности;

снижение производительности труда из-за постоянных тревог и обстрелов;

потеря/невозможность найти узкоспециализированных специалистов;

нехватка средств на оплату труда;

разрушение логистических цепочек.

"Что касается трендов, то мы все же можем сказать, что большинство проблем беспокоят МПБ чуть меньше во второй год войны, чем на первый год войны. Вместе с тем, у нас есть проблема, которая актуализировалась сейчас, речь идет о невозможности найти узкоспециализированных специалистов", – добавила руководительница социологического центра Socioinform.

Как бизнесы адаптируются под вызовы войны

Для того чтобы поддерживать доходность и продолжать нормально функционировать, предприятиям пришлось переориентировать свою работу. Руководители диверсифицируют каналы сбыта, пытаются выйти на новые рынки, запустить новые продукты или услуги, меняют маркетинговые стратегии.

"Те компании, которые не смогли возобновить работу в 2022 году - они закрылись. Выжившие бизнесы - постепенно возобновляют свои позиции", - отметила Зайцева-Чипак.

Многие бизнесы постепенно возобновляются, а именно:

промышленные предприятия, ориентированные на поставку товаров первой необходимости: лекарств, товаров для фронта (в том числе получивших госзаказ);

малые бизнесы, диверсифицировавшие направления работы без значительных капиталовложений (благодаря имеющейся ресурсной базе);

предприятия, которые активизировали новые направления работы: вышли на новый уровень внутреннего рынка, запустили актуальные продукты, начали раскрывать перспективность направлений, ранее считавшихся менее прибыльными, и внедрять инновации в производство;

предприятия, работа которых связана с агросектором (благодаря открытому зерновому коридору фермеры имеют средства на закупку удобрений, ремонт техники и т.п.).

"Ситуация с прибылью не положительная, потому что большинство предприятий до сих пор испытывает снижение прибыли. Несколько лучшая ситуация стала в промышленности. Лучшая ситуация в западных областях, а самая плохая - в юго-восточных областях", - добавляет эксперт.

Несмотря на текущие вызовы, доля МСП, сообщающих о снижении доходности, снизилась почти вдвое, в то время как доля компаний, планирующих продолжать бизнес, увеличилась. В то же время каждое пятое предприятие (19%) отметило рост прибыли по сравнению с годом к году. О сокращении персонала отметили 34% предприятий против 55% в первый год войны.

Прогноз состояния бизнеса на ближайшее время

"Самооценка владельцев бизнесов стала более оптимистичной. Если на конец первого года войны рост прогнозировали лишь 6% предприятий, то по состоянию на конец второго года войны таких предприятий уже 17%", – отмечает Зайцева-Чипак.

Она добавляет, что более положительно настроены предприятия, оказывающие услуги и предприятия, которые находятся в центральных областях Украины.

По результатам опроса, если война продлится еще год или дольше, 64% МСП намерены поддерживать существующий уровень активности, при этом доля предприятий, планирующих диверсифицировать или расширять бизнес, выросла в три раза (12%). Определенные основные вызовы охватывают падение спроса, сложность прогнозирования из-за неопределенности, увеличения затрат и нехватки рабочей силы.

Прогнозы будущего развития событий при продолжении войны неоднозначны: 49% респондентов считают, что состояние их бизнеса в ближайшее время не изменится, 24% - ожидают падения; 17% – прогнозируют рост и 2% – закрытие бизнеса. 9% руководителей компаний отметили, что не могут предусмотреть развитие событий. По сравнению с прошлогодними показателями выросла доля тех, кто дает положительный прогноз (+11%), и сократилась доля тех, кто был не в состоянии сделать прогноз (-12%).