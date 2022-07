SkyUp планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию

Частная украинская авиакомпания SkyUp осенью 2022 планирует открыть в одной из стран Евросоюза собственную авиакомпанию. На первом этапе она будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. Об этом сообщает Forbes.

Поначалу уже европейская SkyUp будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. На первом этапе это будут перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии. Также могут быть и рейсы из Германии и Австрии. Компания планирует сосредоточиться на сообщениях с Турцией, Египтом и Танзанией .

"Безусловно, значительный объем рейсов будет выполняться для нашей группы компаний - туроператоров Join Up Baltics, Join UP Romania и Join UP Poland", - отмечает коммерческий директор SkyUp Людмила Слободянюк.

С марта 2023 г SkyUp планирует запустить регулярные рейсы из стран Евросоюза.

"Будет реализовано давно планируемое стратегическое намерение - создание полноценной европейской авиакомпании, которая будет оперировать в ЕС. Европейский SkyUp будет выполнять основную часть рейсов за пределы ЕС и, как только это станет возможным, в Украину", - добавляет Слободянюк.

Уточняем, что пока не известно, как будет называться новая компания. В SkyUp не уточняется и карта регулярных маршрутов и объема инвестиций.

Напомним, в день полномасштабного вторжения, 24 февраля самолет SkyUp не смог закончить международные рейсы. Самолету пришлось приземлиться в Кишиневе, а оттуда пассажиры будут возвращаться в Украину автобусами.