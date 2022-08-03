Молодую украинскую авиакомпанию лишили сертификата эксплуатанта

Государственная авиационная служба Украины издала приказ, которым аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline в связи с невозможностью "эксплуатации не менее двух судов".

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Соответствующий приказ от 28 июля 2022 подписал глава службы Александр Бильчук.

В документе говорится, что сертификат №UA 059 авиаперевозчика аннулируется и должен быть возвращен с эксплуатационными спецификациями в службу.

Bees Airline — молодая украинская авиакомпания. Авиаперевозчик получил сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года с двумя самолетами Boeing 737-800. Первый рейс был совершен 18 марта 2021 года.

Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, деятельность компании была уже невозможна.

Напомним, авиакомпании Bees Airline Airline и SkyUp не смогли завершить свои международные рейсы из Украины в Ташкент 24 февраля, из-за вторжения. При этом SkyUp смогла найти работу для восьми самолетов. Более того, SkyUp планирует открыть в одной из стран Евросоюза собственную авиакомпанию. На первом этапе она будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров.