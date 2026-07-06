Банкротство самой молодой авиакомпании Украины: Bees Airline обратилась в суд из-за долгов

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО "Биз Эйрлайн" (Bees Airline). Перевозчик обратился в суд с соответствующим заявлением по имеющейся и непогашенной задолженности.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение об открытии производства по делу о банкротстве.

Что известно об авиакомпании

Bees Airline – самая молодая украинская авиакомпания, базировавшаяся в аэропорту Киева им. И. Сикорского (Жуляны).

Перевозчик получил сертификат эксплуатанта 12 марта 2021 года, а свой первый рейс совершил 18 марта 2021 года — это был чартерный рейс из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine.

Незадолго до российского вторжения авиакомпания Bees Airline была вынуждена отправить все свои самолеты за границу по требованию лизингодателя. В результате уже в августе 2022 года украинская авиакомпания осталась без самолетов и сертификата эксплуатанта.

Напомним, 24 февраля 2022 года самолеты Bees Airline и SkyUp не смогли закончить международные рейсы, из-за чего пассажирам пришлось сойти в Кишиневе. Рейсы "Киев – Кишинев" авиакомпании Bees Airline и из Украины в Ташкент не смогли долететь до точек назначения.

Впоследствии, 3 августа 2022 года молодая украинская авиакомпания была лишена сертификата эксплуатанта. Государственная авиационная служба Украины издала приказ, которым аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline в связи с невозможностью "эксплуатации не менее двух судов".