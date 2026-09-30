"Нехай вони бояться": у Кремлі погрожують подальшою конфіскацією активів західних компаній

Росія посилює тиск на іноземний бізнес, запроваджуючи тимчасове управління над активами великих європейських корпорацій, що є прямим політичним сигналом для Європейського Союзу.

Як пише Dilo, про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді РФ.

Зазначається, що Кремль звинувачує Європейський Союз у причетності до війни в Україні.

Тому націоналізація західних компаній позиціонуються Москвою як «асиметрична відповідь» на європейські санкції та підтримку України.

"Настав час для асиметричних заходів. Нехай вони подумають, яких заходів вживають і які санкції вводять", - заявив Reuters співрозмовник в уряді РФ, який безпосередньо обізнаний з цими заходами.

Коли у нього запитали, які компанії можуть стати наступними цілями і чи можуть російські підрозділи італійського банку "UniCredit" та австрійського кредитора "Raiffeisen" бути переданими під тимчасове управління, він відповів:

"Нехай вони бояться".

Своєю чергою джерело з російського корпоративного сектору, яке висловилося на умовах анонімності, звинуватило європейські компанії в навмисному гальмуванні розвитку їхніх російських підрозділів, що завдає шкоди економіці РФ.

Зокрема високопоставлений очільник європейської компанії заявив Reuters, що європейські компанії очікують збереження статус-кво в найближчому майбутньому.

Також у Кремлі заявили, що ці рішення були зумовлені "зростаючим рівнем залучення цих недружніх країн до безпосередніх бойових дій" проти Росії, але натякнули, що ці заходи є "оборотними".

"Наразі ми не бачимо жодних підстав для зміни ситуації. Ми не чуємо жодних розсудливих голосів, які б закликали до діалогу чи до зусиль з виправлення ситуації", – заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.

Націоналізація іноземного бізнесу в РФ

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького ритейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Також Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro під тимчасове управління компанії АТ УК Торг РУС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ запровадила тимчасове управління у понад 135 фірмах, пов'язаних з іноземним капіталом.

У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.

Репресивні заходи Кремля спрямовані переважно проти європейського бізнесу.

Але Путін також передав до тимчасового управління компанії, якою керує племінник голови Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, російський завод американської Aptar Group — виробника упаковки та систем дозування.