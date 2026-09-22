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Путін передав прибутковий завод американської компанії племіннику Кадирова

Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров. Фото: chechnya.gov.ru

Очільник Кремля Володимир Путін передав до тимчасового управління компанії, якою керує племінник голови Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, російський завод американської Aptar Group — виробника упаковки та систем дозування.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що відповідний указ опубліковано на порталі нормативно-правових актів.

Йдеться про 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", що належать французькій структурі Aptar Europe Holding. 

Керувати заводом доручили АТ "Ейч енд Ен", що працює під брендом "Логіка молока". Його генеральним директором із 2023 року є Якуб Закрієв, племінник глави Чечні Рамзана Кадирова. За даними російських медіа, раніше ця структура була пов'язана з російським бізнесом французької Danone. Коли той перейшов під тимчасове управління, його теж очолив Закрієв.

Про завод

Aptar Europe Holding – французька структура американської AptarGroup. Група працює більш ніж у 20 країнах, а її продаж у 2025 році становив близько $3,8 млрд.

Aptar Group має виробничі потужності у 18 країнах і є одним із світових лідерів у сфері упаковки для фармацевтики, косметики та споживчих товарів.

Завод "Аптар Володимир", зареєстрований у Володимирі у 2003 році, виготовляє пластикові вироби для пакування, у тому числі кришки, ковпачки та дозатори. У 2025 році виручка підприємства становила близько 1,75 млрд рублів ($21 млн), а чистий прибуток зріс приблизно на 7% протягом року, до 537 млн рублів ($6,4 млн). Чиста рентабельність сягнула близько 31%.

Нагадаємо, Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Автор:
Світлана Манько

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