Путін передав прибутковий завод американської компанії племіннику Кадирова

Очільник Кремля Володимир Путін передав до тимчасового управління компанії, якою керує племінник голови Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, російський завод американської Aptar Group — виробника упаковки та систем дозування.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що відповідний указ опубліковано на порталі нормативно-правових актів.

Йдеться про 100% часток ТОВ "Аптар Володимир", що належать французькій структурі Aptar Europe Holding.

Керувати заводом доручили АТ "Ейч енд Ен", що працює під брендом "Логіка молока". Його генеральним директором із 2023 року є Якуб Закрієв, племінник глави Чечні Рамзана Кадирова. За даними російських медіа, раніше ця структура була пов'язана з російським бізнесом французької Danone. Коли той перейшов під тимчасове управління, його теж очолив Закрієв.

Про завод

Aptar Europe Holding – французька структура американської AptarGroup. Група працює більш ніж у 20 країнах, а її продаж у 2025 році становив близько $3,8 млрд.

Aptar Group має виробничі потужності у 18 країнах і є одним із світових лідерів у сфері упаковки для фармацевтики, косметики та споживчих товарів.

Завод "Аптар Володимир", зареєстрований у Володимирі у 2003 році, виготовляє пластикові вироби для пакування, у тому числі кришки, ковпачки та дозатори. У 2025 році виручка підприємства становила близько 1,75 млрд рублів ($21 млн), а чистий прибуток зріс приблизно на 7% протягом року, до 537 млн рублів ($6,4 млн). Чиста рентабельність сягнула близько 31%.

Нагадаємо, Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).