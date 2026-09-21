Генерал МВС, якому Путін передав магазини Auchan, пообіцяв захистити їх від дронів

Генерал-майор поліції Андрій Краюшкін, який отримав у тимчасове управління російські активи Auchan, Nestle та Leroy Merlin, пообіцяв їх захистити від атак безпілотників.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Як йдеться у листі Краюшкін до керівництва «Ашана», він планує зберегти Auchan як єдину торговельну мережу та забезпечити роботу магазинів та розподільчих центрів.

Також Краюшкін доручив керівництву «Ашана» продовжувати закупівлю та постачання товарів, роботу магазинів та розподільчих центрів, сплачувати податки та зарплати співробітникам. Він вимагає не укладати великі угоди, не розподіляти прибуток і не продавати товарні знаки.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

«Л.Є.В. Менеджмент» зареєстрували у жовтні 2024 року зі статутним капіталом 15 тис. рублів. Генерал-майора МВС Краюшкін став її гендиректором 10 вересня 2026 року. 2016 року Путін призначив його першим заступником начальника Головного управління з питань міграції МВС.

Вартість переданих компанії активів оцінюється як мінімум 600 млрд рублів ($7,13 мільярда доларів США). «Ашан» працює у Росії понад 20 років. У мережі 230 магазинів у 100 містах та близько 30 тис. співробітників. У першому півріччі 2026 року оборот компанії становив 127 млрд рублів ($1,51 мільярда доларів США). За даними Infoline, «Леман ПРО» має 112 магазинів у 66 містах і 27,2% російського ринку товарів для будівництва та ремонту. Nestle має шість заводів у Росії і близько 7 тис. співробітників, а річний виторг цього бізнесу становить близько $2,5 млрд.

Раніше Володимир Путін підписав указ, який дозволяє передавати державі підприємства та об'єкти, які потрапили під удари дронів. Згідно з документом, "об'єкти критичної інфраструктури" можуть переходити до "тимчасового управління" Росмайна у разі «неприйняття чи несвоєчасного вжиття заходів щодо забезпечення» їхньої «безпеки», «порушення вимог щодо забезпечення безпеки», або неефективних заходів щодо припинення загроз нападу дронів. Також підставою для вилучення може стати «невідновлення чи невчасне відновлення» об'єктів.