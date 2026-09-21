Генерал МВД, которому Путин передал магазины Auchan, пообещал защитить их от дронов

Генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, получивший во временное управление российские активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin, пообещал защитить их от атак беспилотников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Как говорится в письме Краюшкина руководству «Ашана», он планирует сохранить Auchan как единую торговую сеть и обеспечить работу магазинов и распределительных центров.

Также Краюшкин поручил руководству Ашана продолжать закупку и поставку товаров, работу магазинов и распределительных центров, платить налоги и зарплаты сотрудникам. Он требует не заключать большие сделки, не распределять прибыль и не продавать товарные знаки.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

«Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрировали в октябре 2024 г. с уставным капиталом 15 тыс. рублей. Генерал-майора МВД Краюшкин стал ее гендиректором 10 сентября 2026 года. В 2016 году Путин назначил его первым заместителем начальника Главного управления по миграции МВД.

Стоимость переданных компании активов оценивается как минимум в 600 млрд рублей ($7,13 миллиарда долларов США). «Ашан» работает в России более 20 лет. В сети 230 магазинов в 100 городах и около 30 тысяч сотрудников. В первом полугодии 2026 года оборот компании составил 127 млрд. рублей ($1,51 миллиарда долларов США). По данным Infoline, «Леман ПРО» располагает 112 магазинами в 66 городах и 27,2% российского рынка товаров для строительства и ремонта. Nestle имеет шесть заводов в России и около 7 тыс. сотрудников, а годовая выручка этого бизнеса составляет около $2,5 млрд.

Ранее Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать государству предприятия и объекты, попавшие под удары дронов. Согласно документу, "объекты критической инфраструктуры" могут переходить к "временному управлению" Росимущества в случае "непринятия или несвоевременного принятия мер по обеспечению" их "безопасности", "нарушения требований по обеспечению безопасности", или неэффективных мер по пресечению угроз нападения дронов. Также основанием для изъятия может стать «невосстановление или несвоевременное восстановление» объектов.